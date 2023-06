Colosseo, turista sfregia il muro del monumento scrivendo il nome della fidanzata: rischia una maxi-multa

Un turista ha inciso il nome della fidanzata (Hayley) sul muro del Colosseo. Il video è stato pubblicato su Reddit. L'autore del gesto rischia 18mila euro di multa.

Il video è stato registrato da un altro turista, che ha assistito incredulo alla scena. «Fai sul serio?», gli dice, prima di andare via e rivolgere un insulto all'autore del gesto. Non è la prima volta che accade. Anche in passato, altri avventori aveva replicato il gesto. Se riconosciuto (nel video si vede bene il volto) potrebbe ricevere una maxi multa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 11:07

