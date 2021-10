Cinghiali a Roma, nuovo 'avvistamento' a Primavalle: rovistano nella spazzatura

di Ida Di Grazia

Cinghiali a Roma: nuovo avvistamento a Primavalle mentre rovistano nella spazzatura. Dopo l'istrice messo in salvo ieri in zona Cipro, una nuova famiglia di ungulati passeggia per le strade della Capitale.

Questa mattina via Pietro Maffi è stata raggiunta da una famiglia di dodici cinghiali: tre esemplari adulti il resto cussioli. Il gruppetto ha passeggiato indisturbato per le vie di Primavalle fungendo da attrazione per i cittadini che li hanno filmati e fotografati. Alcuni hanno dato loro anche del cibo mentre erano fermi a rovistare nella spazzatura.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 13:55

