Un cinghiale "fa visita" alla Raggi: banchetto tra i rifiuti nel quartiere del sindaco

Banchetta in mezzo alla strada, di notte, da solo. Stavolta ilcolpisce senza il branco. E vicino casa della sindaca. La scorsa notte in via Marucelli e via Giovanni Gaetano Bottari una residente, Cinzia Iannilli, ha girato due video: si vede l'animale che prende un sacchetto di rifiuti dal contenitore di organico e prova a strapparlo per assicurarsi la cena.LEGGI ANCHEE' piantato in mezzo alla via. Va avanti e indietro indisturbato. Mangia quello che può e poi se ne va. Negli ultimi giorni sono stati moltissimi gli avvistamenti di cinghiali, soprattutto a Roma Nord. Stavolta è toccato al Muncipio XIV, aspettando nuovi incontri ravvicinati.