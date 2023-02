Cinecittà World, scatta il Talent Day: offerta di 300 posti di lavoro nel campo del divertimento. Ecco come fare

A Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma, parte la nuova stagione ed è caccia al talento. Sabato 18 marzo, a partire dalle ore 11.00, inizia la stagione 2023 e in contemporanea si svolgono le selezioni per 300 nuove risorse da inserire nel Parco. L’occasione è unica per chi ama il divertimento, è alla ricerca, anche senza esperienza, di una prima occupazione e vuole coniugare il lavoro con la passione per i parchi a tema.

Cinecittà World, attrattore turistico della città di Roma che conta oltre mille collaboratori, è il Parco italiano con la crescita più rapida: in soli pochi anni è diventato il primo Parco divertimenti di Roma e il quarto più visitato in Italia con 40 attrazioni, 7 aree a tema (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, il Regno del Ghiaccio, Aqua World), 6 spettacoli live al giorno e oltre 100 eventi in calendario.

Per rendere indimenticabili le giornate delle migliaia di ospiti che scelgono Cinecittà World per passare delle ore all’insegna dello svago e dell’allegria, sono aperte le ricerche per questi ruoli: 50 Addetti alla Ristorazione (Cuochi, Aiuto Cuochi, Banchisti/Cassieri, Camerieri), 50 Addetti alle Attrazioni, 30 artisti per il Cast Artistico (attori, cantanti, ballerini, animatori), 20 Steward (Addetti al parcheggio, ai tornelli, alla sicurezza), 20 Addetti alle Pulizie, 10 Addetti alle Vendite (commessi negozi), 5 Addetti alla Biglietteria, 5 Tutor percorsi didattici, 5 Addetti al telemarketing/customer care, 5 Manutentori (Meccatronico, Elettricista, Manovale).

L’offerta di lavoro è rivolta a tutti: per partecipare alle selezioni non vi sono limiti di età. I requisiti essenziali sono attitudine, entusiasmo, disponibilità a lavorare nei giorni festivi e nei periodi tipici di vacanza, oltre a un sorriso da oscar da regalare agli ospiti del Parco. Per partecipare alle selezioni inviare il proprio cv nella sezione “Lavora con noi” del sito www.cinecittaworld.it entro il 28 febbraio. I candidati riceveranno via mail l’invito per l’ingresso gratuito al parco il 18 marzo, giornata in cui si potrà sostenere un colloquio conoscitivo con l’ufficio risorse umane e trascorrere il resto del tempo a Cinecittà World, divertendosi sulle attrazioni, assistendo agli show, osservando e toccando con mano l’organizzazione complessa di una giornata al parco, le professionalità coinvolte e il suo dietro le quinte.

