Charleston Party, la festa che celebra un secolo di storia 1920/2020, tra cibo, arte e musica

Charleston è il tema del party organizzato da Lea Gasparoli con Piccadilly Banqueting di Andrea Muffini, nella fascinosa Villa Laetitia, la residenza di Anna Fendi, ospite d’onore della serata che ha celebrato gli anni ‘20 ripercorrendo, attraverso cibo, musica, e arte, i 100 anni che ci hanno portato alle nuove tendenze del 2020.L’artista Marco Marciani ha realizzato live un’opera, olio su tela ricreando le atmosfere dell’epoca. Mentre Raffaello proponeva musiche ispirate al jazz Intrattenendo i vulcanici ospiti abbigliati a tema, con piume, frange e paillettes, che si sono scatenati nel ballo ricreando le atmosfere del Grande Gatsby. La serata è stata caratterizzata da un continuo rimando l’epoca del Charleston e i nostri giorni.Protagonisti anche i piatti, gli chef di Piccadilly Banqueting hanno creato degli angoli ispirati al 1920 (proponendo Aspic di gambero rosa, asparagi alla Bernese, scampi alla Bella Helen, in abbinamento a cocktail sempre di ispirazione dell’epoca, come il 55 bar) che si alternavano ai corner che rappresentavano le tendenze gastronomiche dei nostri tempi (come tartufini al blu del lago con scaglie di fondente e spuma di tonno e salmone fumè, in abbinamento a cocktali a base di zenzro e wasabi). E dopo brindisi a suon di calici della preziosa cristalleria della collezione di Anna Fendi, ha avuto inizio la Cena placée, con piatti gourmet come: riso alla burrata con lime e bottarga, fusilloni di kamut con fagiano ed erbette spontanee e sushi di ricciola puntarelle e alici, per richiamare la tradizione di una Roma che è sempre nel cuore dell’organizzatrice della serata. Presenti all’evento selezionatissimi ospiti tra cui, Maria Pia Ruspoli, Giacinta Ruspoli con il fidanzato Alessio Rossi, Manfredi Zichichi (il nipote del famoso scienziato, figlio di Lorenzo), l’avvocato Sandro Diotallevi con la moglie, Daniela Anessi, lo psichiatra Vincenzo Mastronardi con la moglie, Riccardo Sermoneta.