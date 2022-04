Castel Romano Run, il primo maggio seconda edizione della 10km competitiva della Capitale

Tutti convocati nel giorno della festa internazionale dei lavoratori alla seconda edizione della Castel Romano Run, gara nazionale di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società. Domenica Primo maggio alle 8.45 si potrà sfidare il proprio personal best nel percorso caratterizzato da strade ampie e sicure, sulla distanza dei 10km, omologato FIDAL che ha visto trionfare nella prima edizione il mezzofondista polacco Rafal Nordwing (LBM sport team) e la nostra Sara Carnicelli (Athletica Vaticana).

La gara, ideata da Castel Romano Designer Outlet per promuovere lo sport all’aria aperta e le attività a favore dello sviluppo del territorio, è stata organizzata in collaborazione con LBM sport team, con il patrocinio Municipio Roma IX e Comune di Pomezia e la sponsorizzazione tecnica di Salomon. Iscrizioni aperte fino alle ore 21:00 di mercoledì 27 aprile, su piattaforma Enter-Now o fino a sabato direttamente presso il Guest Service del Centro o i punti vendita LBM Sport. A tutti i partecipanti verrà consegnata una t-shirt tecnica firmata Salomon assieme a coupon sconto dei migliori brand sportivi del Centro come Salomon, Asics e Under Armour.

Il ritiro dei pettorali e del pacco gara sarà effettuato sabato 30 aprile presso lo store Salomon di Castel Romano Designer Outlet, dalle 10:30 alle 18:30. Il ritrovo nel giorno di gara è dalle ore 7:15 in Via Ponte di Piscina Cupa, dove ci sarà un’area parcheggio custodita per gli atleti e un village con deposito borse e spogliatoi. Partenza prevista ore 8:45. Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assolute e i primi 3 di ogni categoria per un totale di oltre 100 premi assegnati. Chi non corre per vincere potrà partecipare alla Castel Romano Fun Run, gara non competitiva di 4 km per tutta la famiglia, che partirà subito dopo la 10km e attraverserà le attrazioni del parco divertimenti di Cinecittà World. Iscrizioni su mcarthurglen.it/castelromano, ritiro del pacco gara il 30 aprile presso lo store Salomon del Centro.

Lo sportwear è da sempre uno dei fiori all’occhiello della proposta dei Designer Outlet McArthurGlen: un settore particolarmente in crescita in questo particolare periodo storico, in cui molte persone hanno riscoperto il valore dell’attività fisica. Il ricavato della Castel Romano Run sarà devoluto al Municipio Roma IX per l'acquisto di attrezzature permanenti presso l’impianto di Atletica Paralimpica FISPES Tre Fontane. “Siamo orgogliosi di confermare il nostro appuntamento con lo sport per il secondo anno – dichiara Enrico Biancato, centre manager del Designer Outlet McArthurGlen – la Castel Romano Run è diventata una festa di rinascita per la nostra azienda, per i moltissimi runner del nostro territorio e per le famiglie. Ci aspettiamp un forte aumento delle iscrizioni”. Sulla linea di partenza nomi noti di runner per passione. Massimiliano Rosolino, superstar del nuoto azzurro, triatleta e amato personaggio televisivo, ha scelto di correre per migliorare costantemente i suoi risultati, con la generosità che lo contraddistingue.

L’atleta napoletano vive stabilmente a Roma, dove non rinuncia mai all’allenamento quotidiano; partecipa frequentemente a 10km e mezze maratone – di pochi giorni fa la Race for the Autism -, superando costantemente il suo personal best. Annalisa Minetti, cantautrice, scrittrice, conduttrice televisiva, atleta paralimpica e Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, ha nel suo palmares il bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra 2012 - record del mondo per la categoria ‘non vedenti’ - e il bronzo ai campionati europei di Atletica Leggera paralimpica nello stesso anno. Nel 2013 vince la medaglia d’oro ai campionati del mondo di Atletica Leggera paralimpica negli 800 metri stabilendo il record mondiale anche in questa categoria.

Nel 2017 vince la medaglia d’oro alla Maratona di Roma. Sebastiano Gavasso, attore teatrale, cinematografico e televisivo e runner appassionato – reduce dalle Maratone di Atene, Roma e Grecìa Salentina, dalla Cortina Dobbiaco Run e RomaOstia - unisce le sue due grandi passioni come protagonista dello spettacolo teatrale CORRI – Dall’Inferno a Central Park, tratto dall’omonimo Best Seller di Roberto di Sante, che farà tappa il 30 aprile a Castel Romano Designer Outlet.

ASPETTANDO LA RUN: SPORT WEEK TRA CALCIO FREE STYLE E DIMOSTRAZIONI Sette giorni di sport e divertimento all’aria aperta a libero accesso per tutti i visitatori del Designer Outlet scandiranno il countdown della Castel Romano Run. Una vera e propria Sport week organizzata dal Centro McArthurGlen in collaborazione con il partner tecnico Opes, ente di promozione sportiva riconosciuto da CONI. Da lunedì 25 a venerdì 29 aprile, a partire dalle 16.00, nelle piazze di Castel Romano sono previste sessioni di calcio freestyle e Foot darts - sorta di tiro al bersaglio con il pallone -, oltre a calcio balilla e tennis tavolo. Fittissimo il programma del weekend: alle attività iniziate nei giorni feriali si aggiungeranno sessioni di fitness, mountain bike danza, arti marziali e un vero e proprio corso per la difesa personale delle donne, il women security program. Si chiude alla grande domenica Primo Maggio a partire dalla 12.00 – subito dopo la premiazione della Castel Romano Run - con il Campionato nazionale OPES di Calcio Freestyle. Qui il calendario: mcarthurglen.it/castelromano/novita/sportweek

CORRI. DALL’INFERNO A CENTRAL PARK – SPETTACOLO A INGRESSO LIBERO

Si parla di corsa e soprattutto di vita, nello spettacolo CORRI - Dall’inferno a Central Park tratto dal best seller CORRI di Roberto Di Sante che sarà in scena a Castel Romano Designer Outlet - Piazza Marco Aurelio sabato 30 aprile alle 19.00, con ingresso libero. La storia di CORRI inizia con un uomo che precipita dal quarto piano, e finisce con lo stesso uomo alla Maratona di New York: la corsa restituisce la vita. Lo spettacolo, da sempre premiato dal pubblico dei runner, dalla critica teatrale e da tutti coloro che ne hanno amato la forza e l’intensità, vede la regia e l’adattamento di Ferdinando Ceriani. Sul palco, uno straordinario Sebastiano Gavasso accompagnato dalle musiche dal vivo della grande violoncellista Giovanna Famulari.

Info e regolamento: mcarthurglen.it/castelromano/novita/castel-romano-run

