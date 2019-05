Rubano un cane da un'auto al Pertini, l'appello del proprietario: «Aiutatemi a ritrovarlo, mio figlio sta malissimo»

Roma, ubriaco, drogato e senza patente, tenta di travolgere i carabinieri e fugge: arrestato​

Era andato a trovare la madre, malata e ricoverata all'di, ma aveva lasciato il suo, undi colore nero, all'interno della sua, posteggiata nel parcheggio. Proprio per questo motivo,, un commerciante romano, aveva deciso di trattenersi non più di dieci minuti, ma al ritorno ha trovato una brutta sorpresa: uno dei vetri dell'automobile era in frantumi e il cagnolino, di nome Cesare, non c'era più. È accaduto nella serata di lunedì scorso.Per questo motivo, Gianluca ha deciso di lanciare un: «Aiutatemi a ritrovarlo, mi sono trattenuto solo dieci minuti per non lasciarlo troppo solo. Ile è di mio figlio, che ora sta malissimo, vi prego di restituirmelo». Gianluca ha anche annunciato di essere pronto a pagare una ricompensa a chi gli riporterà Cesare, riconoscibile anche per ile per una(manca una parte di lembo in seguito all'aggressione di un altro cane).ha solo cinque mesi, dunque è unancora cucciolo ma i suoi padroni sono addolorati senza di lui. Ilè stato rilanciato su vari gruppi da tantissimi utenti, che si sono mobilitati per aiutare Gianluca e la sua famiglia. Nonostante questo, non sono mancate le polemiche. C'è chi ha subito puntato il dito: «Saranno stati sicuramente dei rom». E anche chi non ha mancato di polemizzare: «Non si lasciano mai i cani in macchina, servono padroni più attenti». Suggerimenti condivisibili, per carità, ma dalla dubbia utilità in questo preciso momento. Per fornire informazioni utili a Gianluca è possibile chiamare al numero 3487200011.