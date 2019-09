Brancaccio di Roma ospita Aladin il musical geniale in prima nazionale dal 9 ottobre 2019

Mercoledì 25 Settembre 2019, 19:02

Siete pronti a volare sul tappeto coned? Gli ex protagonisti di Alex&Co e Maggie&Bianca indosseranno rispettivamente gli abiti di Aladin e Jasmine in. Dopo il successo di Rapunzel il Musical, Peter Pan il musical e La Regina di Ghiaccio il Musical, il registatorna alper questo nuovo grande family show, per una produzione targataIl musical debutterà in prima nazionale al Teatro di Via Merulana il 9 ottobre, con anteprime dal 2 al 6 ottobre. Aladin – Il Musical Geniale è liberamente ispirato ad una delle più celebri novelle orientali de Le mille e una notte, ripercorrendo le avventure di Aladino e del genio della lampada. La storia è ambientata in una sontuosa ricostruzione scenica medio-orientale ideata da, mentre musiche originali e gli arrangiamenti musicali (di), coreografie (di) e costumi (di) avranno contaminazioni in stile Bollywood. Pronti a debuttare, scalpitanti in attesa della “prima” i due protagonisti, che prima di questa esperienza, fino all’inizio delle prove, non si conoscevano.Leonardo Cecchi che parlando di Aladin ha detto: «E’ la prima volta che mi misuro con un musical di questo calibro. Io ed Emanuela ci siamo trovati subito bene, in perfetta sintonia. Avevamo fatto spettacoli teatrali, io a Torino, visto che vengo da quella città, ed Emanuela a Roma. Il mio personaggio mi calza a pennello. Certo nella vita non sono un ladruncolo, ma mi reputo scanzonato, furbo, coraggioso e, perché no, affascinante. Aladin mi piace un sacco: io come lui sono un acrobata. Dopo aver fatto le superiori mi sono trasferito a Los Angeles, e sono stato il protagonista della serie Disney Channel. E nel frattempo sto studiando chimica, mi piacerebbe diventare ingegnere. Lo ammetto sono un secchione. Sono contentissimo, comunque, di far parte di questo cast».Contentissima di questa esperienza anche Emanuela Rei: «Dopo aver superato dei regolari provini sono stata scelta per interpretare il ruolo di Jasmine. Lo ribadisco anch’io: con Leonardo si è creato subito quel feeling per lavorare bene insieme. Anch’io per certi aspetti ho delle affinità con il mio personaggio: sembro una ragazza all’apparenza indifesa, ma sono ribelle e risoluta. Essendo di Roma, farò da Cicerone a Leonardo per farle scoprire la capitale che poco conosce. Ci potete giurare: faremo ‘volare’ il pubblico che si divertirà e rimarrà ammaliato da questo musical che non ha niente da invidiare ad uno di Broadway».La particolarità di questo Aladin è che vedrà due geni, anziché uno: quello della lampada, interpretato dae quello dell’anello, interpretato dache, dopo la soppressione del programma del Week-end di Raidue, Mezzogiorno in famiglia, ritorna in teatro per interpretare questo ruolo: “A 48 anni mi rimetto alla prova, recitando un testo, dopo che per anni sono sempre andato a braccio, improvvisando e facendo battute al fulmicotone. Interpretare il genio dell’anello è una pazzia bellissima a cui mi sono dedicato anima e corpo e mi sto divertendo tantissimo con gli altri ragazzi del cast. Il regista Maurizio Colombi ha capito perfettamente come sono fatto e nel personaggio ho messo qualcosa di mio, della mia comicità. Ne sono certo, il pubblico si divertirà”. Il cast è composto da 20 attori, tra cantanti e ballerini.Aladin – Il Musical Geniale con Leonardo Cecchi, Emanuela Rei, Sergio Friscia, Umberto Noto. Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244 ROMA ) dal 2/10 all’8/12. Biglietti da 39 a 100 euro. Info: Tel. 06.80687231.www.teatrobrancaccio.it – www.aladinilmusicalgeniale.it