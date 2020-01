Nasce Ars Biomedica la clinica ultramoderna della Capitale. Alla Festa c'è il pieno di Vip

Venerdì 24 Gennaio 2020, 20:28

Personaggi del mondo dello spettacolo, politici ed eccellenze mediche hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'la nuova clinica privata di eccellenza nel cuore di, in via Luigi Bodio, centro specializzato nella prevenzione, nella diagnosi e nel trattamento di ogni patologia. La struttura ha sede in un grande complesso, primo a Roma ad essere adeguato alle nuove normative antisismiche, all’avanguardia per il contenimento dell’impatto ambientale e nella building automation, attrezzato con le apparecchiature più moderne.A fare gli onori di casa è stato l'Amministratore di Arsbiomedica Federico Guarnieri al taglio del nastro ha presenziato monsignor Paolo Ricciardi vescovo ausiliare delegato per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma. Tante le eccellenze del campo medico e sanitario presenti con loro diversi i personaggi dello mondo dello spettacolo tra cuiIl maestroha presentato la sua opera di teatro musicale Experimentum Mundi che ha come protagonisti degli artigiani e che per l'occasione è stata eseguita in una versione speciale dallo staff della clinica e dagli artigiani che hanno lavorato alla sua costruzione. Presentate anche le divise del personale disegnate dallo stilista Roberto Capucci.