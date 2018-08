Andrea Delogu salva il cagnolino in fin di vita: «Ho chiamato lo 060606 per un aiuto e hanno messo giù»

Chiamo lo 060606 per chiedere aiuto per un cane trovato per strada in fin di vita, mi fanno attendere al telefono 10 min e poi buttano giù. Senza una risposta. Vergognatevi! Perdo tempo a scrivere perché solo così sembra capiscano, solo lamentandosi pubblicamente! — Andrea Delogu (@andreadelogu) 7 agosto 2018

Questo è il cane. Non sono sciocchezze, sono cose importanti. Ad ora nessuno è arrivato. Ad agosto, in centro a Roma. 6 numeri chiamati. pic.twitter.com/zdSqY2bE7o — Andrea Delogu (@andreadelogu) 7 agosto 2018

Via libera dei vigili. Ora si aspetta il recupero da parte di chi di competenza. E non so chi sia di competenza 🤦🏻‍♀️. Comunque per il momento qualcosa si è mosso. pic.twitter.com/p7sWFHKOz0 — Andrea Delogu (@andreadelogu) 7 agosto 2018

Ragazzi è andata. Sono venuti a prenderlo, cercheranno il microchip e se ne prenderanno cura. Questioni di quartiere, lo monitoreranno le signore del rione. PortaPortese rulez. pic.twitter.com/aiWUQr0mBb — Andrea Delogu (@andreadelogu) 7 agosto 2018

Questo tw è per ringraziare i 3 vigili che sono rimasti fermi ad attendere l’arrivo di PetInTime e i due ragazzi di PerInTime che hanno recuperato il cane con grande professionalità. Bisogna anche raccontare le cose che funzionano. ❤️ — Andrea Delogu (@andreadelogu) 7 agosto 2018

“Chiamo lo 060606 per chiedere aiuto per un cane trovato per strada in fin di vita, mi fanno attendere al telefono 10 min e poi buttano giù. Senza una risposta. Vergognatevi! Perdo tempo a scrivere perché solo così sembra capiscano, solo lamentandosi pubblicamente!”. Il cinguettio, parecchi arrabbiato, arriva da, conduttrice tv prestata alla radio, che su Twitter ha chiesto aiuto al servizio "Chiama Roma 060606", Contact Center di Roma Capitale, per unche ha trovato e che versava in gravi condizioni.Poco dopo Andrea, che ha ricevuto parecchie risposte sul social, ha postato la foto del cagnolino con un video ma ancora nessuna risposta da parte dei numeri di soccorso contattati.La situazione d'emergenza, che in totale è durata circa 4 ore, si è sbloccata grazie all’aiuto di alcuni vigili, delle donne del quartiere e all’arrivo di personale competente: “Ragazzi è andata – ha scritto sul social documentando con uno scatto - Sono venuti a prenderlo, cercheranno il microchip e se ne prenderanno cura. Questioni di quartiere, lo monitoreranno le signore del rione. PortaPortese rulez.In un cinquettio successivo Andrea, per raccontare anche le cose che funzionano, ha ringraziato i vigili e gli operatori della PetinTime, agenzia specializzata nella cura degli animali domestici