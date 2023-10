Straniero urla: «Sono armato». Scatta l'allarme sicurezza, paura al centro commerciale di Fiumicino

Panico al centro commerciale di Fiumicino (Roma). Un uomo, presumibilmente pakistano, ha avuto una discussione con un addetto alla sicurezza di un negozio, forse per una sospetta rapina, e avrebbe reagito urlando di essere armato.

Urla e paura al parco commerciale

Immediato il fuggi fuggi dei presenti, con l'allarme lanciato per una persona armata e le persone chiuse nei negozi del "Parco Leonardo".

Chi è l'uomo che ha scatenato il panico

È in corso l'identificazione del pakistano che ha scatenato il panico nel centro commerciale. L'uomo, secondo quanto apprende Adnkronos, avrebbe avuto una lite con l'addetto alla sicurezza di un negozio, minacciandolo di tornare armato. Ripresentatosi come promesso, stringeva però in pugno un manico di scopa.

Sabato 21 Ottobre 2023, 19:20

