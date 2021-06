Roma, Abel Balbo in concerto per la Festa della Musica e lo scudetto giallorosso: stasera lungo il Tevere

Romabpa- Mamma Roma e i suoi figli migliori propone stasera (lunedì 21 giugno), in occasione della Festa della Musica, un concerto unico con alcuni dei protagonisti dello scudetto della Roma 2000/01 in una veste e in una location davvero insolite. Abel & Friends, il gruppo musicale di Abel Balbo, ex attaccante giallorosso, si esibirà infatti a bordo della Livia Drusilla che navigherà sul Tevere.

I brani suonati dal gruppo verranno intervallati dal suono delle trombe dei bersaglieri Daniele Ciaglia e Emanuele Feliciani che faranno riecheggiare in citta' gli inni della Roma, a partire da quello di Campo Testaccio. Una scelta non casuale, gran parte dei giocatori del primo scudetto erano infatti bersaglieri.

«Un modo per onorare insieme la Festa della Musica e lo scudetto della Roma, che certo questa città non poteva non ricordare; - dichiara Paolo Masini Presidente di Romabpa ideatore e promotore dell'evento- e noi lo faremo proprio con questo evento che attraversa l'anima stessa della citta».

«Felice di potere rendere omaggio alla Festa della Musica e soprattutto a uno dei momenti più importanti della storia della famiglia giallorossa», è quanto dichiara Abel Balbo protagonista della serata. Per Rossella Sensi, che sarà a bordo ad assistere al concerto «un modo insolito e allo stesso tempo un pensiero speciale a mio padre e al suo amore per questa squadra e questa città» Sarà possibile assistere all'esibizione lungo gli argini del fiume e dai muraglioni. «Una testimonianza del legame profondo e sempre vivo dei bersaglieri con la città di Roma dal 1870 ai giorni nostri», sottolinea infine Nunzio Paolucci Presidente Associazione Nazionale Bersaglieri Roma.

Il percorso, previsto dalle 20 alle 21, toccherà ponte Cavour, ponte Regina Margherita,

Ponte Pietro Nenni, Ponte Sant’Angelo e Ponte Garibaldi.

I brani eseguiti spazieranno dal pop al classico in un mix emozionante. A bordo amici e protagonisti di quella stagione, da Rossella Sensi a Celestino Ambrosini fino a Roberto Ciufoli e Gianfranco “Ciccio” Angelini campione d’Europa con la nazionale italiana di calcio a cinque e campione d’Italia con la Roma nello stesso anno dello scudetto .

L' evento e' realizzato da Romabpa-Mamma Roma e i suoi figli migliori in collaborazione con Associazione Nazionale Bersaglieri sez. di Roma, Romana Nuoto, Societa' l'altro Tevere, Mano artigiana, Generative Solution e Ambrosini Catering. Immagini e filmati sui social Roma Best Practices Award e www.romabpa.it. Info 347 7164332

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 18:17

