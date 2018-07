A Porta di Roma sventato un maxi furto: erano gli stessi autori di un colpo messo a segno sette giorni fa

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stata interrotta dalla vigilanza della galleria commerciale Porta di Roma la sequenza di furti all’interno dei negozi da parte di due individui che avevano studiato la modalità con estrema precisione.La scorsa settimana infatti uno dei due era stato arrestato per furto di merce all’interno di un negozio, per un valore di oltre 1300 euro, sottratta mediante l’utilizzo di borse schermate, mentre l’altro era riuscito a dileguarsi poco prima di essere scoperto.Nonostante l’arresto i due erano tornati a rubare dopo pochi giorni con la stessa tecnica, sempre nella Galleria Commerciale Porta di Roma, e anche stavolta gli operatori della vigilanza della Galleria li hanno fermati proprio mentre stavano per fuggire in auto con oltre 1000 euro di merce rubata. I due sono stati consegnati agli agenti della volante del Commissariato di polizia di Fidene intervenuta sul posto, che ha provveduto ad arrestarli. Oggi è previsto il processo per direttissima.