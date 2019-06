2 giugno, folla ai Fori per la parata dei militari

Parata del 2 giugno in pieno svolgimento dopo l'arrivo del capo del Stato Sergio Mattarella all'Altare della Patria: sono in corso le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Accompagnato dal ministro della Difesa Elisabetta Trenta e dal capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, Mattarella deporrà una corona d'allora al Sacello del Milite ignoto. Sulla scalinata sono schierati i Corazzieri.LEGGI ANCHE: Festa della Repubblica, strade chiuse e deviazioni, il programma: Frecce Tricolori alle 11