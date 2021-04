Il Parco del Vittoriale apre alle visite (gratuite). il presidente Giordano Bruno Guerri: «Venite a vedere rose e alberi fioriti»

Porte aperte gratuitamente al Parco del Vittoriale degli Italiani. «Venite, le nostre rose e gli alberi da frutto sono in fiore, gli edifici e i marmi perfettamente restaurati in questi mesi infelici». È l’invito del presidente Giordano Bruno Guerri. Da oggi il giardino a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda, (Brescia) che fa parte del complesso di monumenti ed edifici del Vittoriale ideato e abitato dal poeta e scrittore Gabriele D’Annunzio, sarà accessibile al pubblico, primo caso in Italia. Il via libera è in accordo con le disposizioni ministeriali, dato che andare nei parchi non è vietato purché si rispettino le disposizioni e i distanziamenti. L’apertura del Parco, spiega il presidente, è la «dimostrazione di impegno civile nel fare la propria parte per limitare il rischio di assembramenti in altri luoghi della città, offrendo un ulteriore e ampio spazio pubblico a libera disposizione dei cittadini». E vuole essere anche «un appello ai luoghi della cultura che dispongono di spazi aperti meravigliosi, oggi chiusi, perché offrano respiro e bellezza alla loro città e ai cittadini». Il Parco vincitore nel 2012 del Premio Il Parco più bello d’Italia, consiste in dieci ettari, curati dai giardinieri anche durante il periodo di lockdown e pieni di cimeli storici e opere d’arte. «Alla tristezza di vederlo chiuso proprio nell’anno del nostro centenario, si accompagna quella per la cittadinanza costretta in spazi limitati. Lo offriamo dunque a chi potrà visitarlo nel rispetto delle disposizioni di legge, come invito alla bellezza e speranza di liberazione».

Il Parco del Vittoriale è aperto gratuitamente da martedì a domenica, dalle 10 alle 18.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 06:35

