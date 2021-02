Via Renato Guttuso diventa via Gattuso: l'errore 'toponomastico' diverte il web. La sindaca: «Subito rimosso»

Via Renato Guttuso, intitolata al celebre pittore siciliano, diventa via Gattuso per un clamoroso errore toponomastico. È accaduto in provincia di Milano, a Magnago, a pochi chilometri dal confine tra Lombardia e Piemonte.

Nell'ambito del restyling disposto dall'amministrazione comunale, sono stati apposti i nuovi cartelli con i nomi delle vie. La via dedicata al pittore neorealista ed espressionista, tra i più grandi artisti italiani del Novecento, per un errore è diventata 'via Renato Gattuso'. Impossibile, a quel punto, non pensare a 'Ringhio', tecnico del Napoli, ex centrocampista del Milan e della nazionale e personaggio che tutti gli italiani calciofili hanno amato per la sua grinta.

La foto, scattata da alcuni cittadini, ha fatto rapidamente il giro del web e non è sfuggita alla sindaca di Magnago. «Abbiamo già rimosso il cartello e metteremo al più presto la targa corretta, stabiliremo le responsabilità dell'errore», ha annunciato la prima cittadina, Carla Picco.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Febbraio 2021, 11:38

