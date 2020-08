Treno Milano-Lecco deragliato, feriti due macchinisti: passeggero sfonda il vetro, carrozze sulla strada

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Agosto 2020, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unpoco appena delle 12 a Carnate, nei pressi della stazione. Tre i feriti, mentre sono in corso accertamenti sulle cause dell'incidente.Nel deragliamento sono rimasti, che secondo Areu, non dovrebbero essere gravi eche ha rotto il vetro del finestrino per uscire ed è stato ricoverato in ospedale in codice verde.Il treno di Trenord è della linea Milano-Lecco. Più carrozze, secondo le prime notizie, si sono rovesciate anche sulla viabilità ordinaria. Sul posto, insieme al 118, carabinieri e vigili del fuoco.A bordo delerano presenti solo tre persone: il capotreno, il macchinista ed un passeggero. Diverse le carrozze uscite dai binari, di cui alcune finite addirittura in strada. In un comunicato, Trenord ha spiegato: «Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Tre carrozze del convoglio sono deragliate su un binario tronco. L'unico viaggiatore presente a bordo è rimasto lievemente contuso, medicato sul posto dagli operatori di Areu e successivamente trasportato precauzionalmente in codice verde in ospedale. Lievemente contusi anche macchinista e capotreno».«Questi eventi non devono accadere»: è quanto ha scritto il presidente della Regione Lombardiacommentando il deragliamento di un treno della linea Lecco-Milano, nei pressi della stazione ferroviaria di Carnate. «Ho subito chiesto a Fnm e Trenord di accertare le cause», ha aggiunto Fontana, confermando che «il convoglio viaggiava con pochi passeggeri, tre persone hanno riportato contusioni: il capotreno, un macchinista e un passeggero».