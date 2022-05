Tenta furto in appartamento: arrestato 69enne «beccato» dalla proprietaria di casa

Stava scassinando la porta di casa, ma è stato scoperto dalla proprietaria. Un uomo di 69 anni, con alle spalle dei precedenti, è stato arrestato a Roma per tentato furto in un appartamento. I carabinieri della stazione Roma Bravetta sono intervenuti la notte di giovedì 12 maggio in via Simone Mosca, a Primavalle, periferia ovest della Capitale.

Gli agenti dell'Arma sono stati allertati dalla proprietaria di casa. La donna ha scoperto il 69enne, di nazionalità italiana, mentre tentava di scassinare la porta d’ingresso. I militari lo hanno bloccato sul pianerottolo. Successivi approfondimenti hanno permesso di appurare che, poco prima, l'uomo aveva tentato di forzare la serratura di un altro appartamento dello stesso stabile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Maggio 2022, 15:16

