Tamponamento a catena in tangenziale, muore in auto schiacciato tra due tir

Perde il controllo dell'auto, Monia muore sul colpo mentre va a lavorare

Terribile schianto lungo la tangenziale milanese. Un uomo di 59 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina attorno alle 10.30 sull'autostrada A4, nel tratto compreso tra la barriera die l'immissione da Sesto San Giovanni. L'auto guidata dall'uomo, una Audi, è rimasta coinvolta in uno scontro tra tre mezzi pesanti, con i tre autisti feriti in modo non grave: la vettura è rimasta praticamente schiacciata tra i camion.Sul posto sono arrivati tre mezzi del 118 e l'elisoccorso, oltre a Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e personale della società Autostrade, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il tratto autostradale è rimasto a lungo chiuso, con pesanti ripercussioni sul traffico in tutta la zona nord di Milano.