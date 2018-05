MILANO - La Guardia di Finanza di Monza ha arrestato 21 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Complessivamente sono 30 le persone colpite da un'ordinanza di custodia cautelare, residenti nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lecco, Bologna, Asti e Reggio Calabria.

Le indagini, condotte dai militari monzesi e coordinate dalla procura della città lombarda, hanno riguardato un gruppo di società riconducibile a un imprenditore edile, accertando il ricorso sistematico all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un ammontare di circa 95 milioni di euro e distrazioni patrimoniali per un valore di circa 234 milioni di euro. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 alla procura di Monza.