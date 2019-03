Infarto alla mezza maratona, Paolo è l'angelo della Stramilano: «Così ho salvato il mio collega runner»

stato trasportato al Policlinico di Milano in condizioni gravi, ma non è in pericolo di vita.

Senza di lui, probabilmente oggi saremmo qui a raccontare una storia dal finale tragico. E, invece, grazie alla prontezza di riflessi e al senso del dovere disi è evitata una nuova tragedia alla, come quella che nel 2016 portò alla morte del runner Fabio Capello proprio a pochi metri dal traguardo inStavolta il, che poco dopo le 12 di ieri aveva perso i sensi ed era stramazzato sull’asfalto in via Guido d’Arezzo mentre correva la, si è salvato grazie ad alcuni colleghi corridori: èSalvo grazie proprio al pronto intervento diiscritto alla società milanese deglima soprattutto medico all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, specialista in chirurgia senologica e pronto soccorso. È lui stesso a raccontare l’accaduto. “Correvo con il mio gruppo di amici in via Guido d’Arezzo quando ho visto una persona sull’asfalto - spiega il giorno dopo -. Mi sono subito fermato, lì c’era già un'altra ragazza deglistudentessa di medicina che aveva provveduto a metterlo in posizione di sicurezza. Era in stato di incoscienza e in arresto cardiaco. Subito gli ho praticato la mavrovra rianimatoria in mezzo alla strada, ilperché il battito al polso era assente. Poco dopo è arrivata l’ambulanza con il defibrillatore e a seguire l’auto medica. Per fortuna iled è stato subito trasportato all’ospedale. Spero davvero si riprenda presto”. Una volta concluso l'intervento di rianimazione, Paolo Stefanini ha avuto la forza e la determinazione di ricominciare la sua corsa e tagliare il traguardo della Stramilano agonistica, abbracciato alla fine dagli amici Urban Runners.Solo la velocità di intervento di Paolo, Ginevra e un'infermiera runner, che pure lei è intervenuta in quei momenti concitati, hanno consentito di salvare la vita al runner 50enne. Ora è ricoverato in ospedale: si salverà e pare fuori pericolo. Ieri, tra l'altro, c’è stato un super lavoro per i medici e i soccorritori del 118, complice la giornata pressoché estiva in cui si è corsa lacon temperature vicine ai 25 gradi. Un altro maratoneta 30enne è stato soccorso con l’ambulanza e auto medica in via Melzi d'Eril a poche centinaia di metri dal traguardo.