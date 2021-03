L'archistar Stefano Boeri dimesso dal Niguarda per il covid ringrazia i sanitari con un tweet: «Team eccezionale»

L’archistar Stefano Boeri è stato ricoverato dieci giorni a Niguarda per il Covid. Nessuno ne era a conoscenza. Ieri è stato dimesso e ha ringraziato i medici con un tweet. «Ho trovato un team straordinario di medici, operatori, stagisti diretto dal professor Andrea Bellone, direttore del reparto di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso; uniti da competenza, umanità, scrupolo. Trovare una qualità così alta nella medicina pubblica milanese e italiana non è certo raro, ma rincuora sapere che anni di penalizzazione della sanità pubblica non hanno scalfito alcune nostre assolute eccellenze». L’ospedale ha risposto ringraziando a sua volta l'architetto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 21:00

