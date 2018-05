Spacciano e picchiano i 5 figli, genitori allontanati dalla loro casa

Le botte e i maltrattamenti non erano l’unica abitudine in casa. Papà e mamma spacciavano e fumavano hashish davanti ai figli minori - due gemelli di 5 anni, uno di 7 e uno di 15 - lasciando in giro sostanze che chiunque avrebbe potuto raggiungere. Il primogenito di 19 anni, invece, era stato già stato lanciato nel mondo dei pusher.

È per questi motivi che il gip ha disposto per la coppia di quarantenni l’allontanamento e il divieto di avvicinamento alla casa popolare in cui viveva con i cinque figli. L’indagine della polizia locale è iniziata dopo alcune segnalazioni da parte di insegnanti e genitori dei compagni di scuola dei loro figli, che avevano notato comportamento violenti: bambini schiaffeggiati davanti a tutti, spesso per motivi futili. «Nessuno questa volta ha voltato lo sguardo da un’altra parte», ha dichiarato il procuratore aggiunto Letizia Mannella, a capo del pool della procura che si occupa di reati ai danni di soggetti deboli.



Gli agenti hanno installato microspie a casa della coppia per accertare se le segnalazioni avessero fondamento, scoprendo un mondo di violenze e comportamenti diseducativi. Il provvedimento del gip, per certi versi inedito, ha disposto il trasferimento dei quattro minori in una casa protetta e l’obbligo di firma per il 19enne che i genitori avevano coinvolto nello spaccio. Per la coppia non è stato disposto il carcere e non potendo mandarli ai domiciliari sono stati allontanati con effetto immediato dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai figli.

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..