Tenta di entrate a Sky, i vigilanti lo bloccano e lui si accascia a terra e muore

I viglianti della sede Sky di Milano hanno fermato quell'uomo che ha provato a entrare ieri notte, poco prima dell'una, nella sede milanese della tv e poco dopo è avvenuto il dramma: l'uomo bloccato dalle guardie giurate presenti nella sede milanese di Sky ha accusato un malore e dopo poco è morto.

Da quanto riferito era in evidente stato di alterazione e parlava una lingua straniera.

I soccorsi

I vigilantes hanno provato a rianimarlo e intanto hanno chiamato i soccorsi che, quando sono arrivati sul posto, lo hanno trovato in arresto cardiaco e lo hanno trasferito al San Raffaele dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Milano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 12:30

