Run For The Oceans, Max Allegri ospite speciale alla corsa adidas per salvare gli oceani

Hanno preso parte oltre 1.500 persone allalungo un percorso di 1 KM: per ciascun chilometro di corsa effettuato adidas contribuirà conCon l’obiettivo di sfruttare il potere dello sport per accendere i riflettori sui rischi provocati dall’inquinamento degli oceani, adidas ha organizzato ildove le persone hanno potuto dare il loro contributo insieme a sportivi e personaggi tra cui, Carlotta Ferlito, Elena D’Amario, Paola Turani, Ivan Zaytsev e molti altri, che hanno corso nel cuore di Milano.L’evento, non competitivo e aperto a tutti, si inserisce all’interno del programma di eventi che dall’8 giugno al 16 giugno adidas e Parley stanno organizzando a livello globale per schierarsi dalla parte degli oceani, sempre più minacciati da problemi di origine umana come l’inquinamento e l’abbandono dei rifiuti.