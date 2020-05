Rocco Tanica bloccato in auto nel sottopasso dal Seveso esondato. La rabbia contro Sala: «Colpa del Comune che non bonifica»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 11:58

Paura stanotte a, dopo che le forti piogge hanno provocato l’esondazione del, ex membro degli, ha documentato la sua brutta esperienza notturna, bloccato in auto con le strade milanesi allagate. In un video su Instagram, Tanica ha fatto vedere le immagini dalla sua macchina in un sottopassaggio, con l’acqua che lo intrappola.«Sono qua sotto, è tutto allagato - dice nel video - Ci sono anche delle altre persone che qui dormivano». Mostra poi un materasso che galleggia in acqua, forse usato da un senzatetto che dormiva lì, e se la prende col Comune di Milano: «Da vent’anni non bonifica le zone interessate dalle esondazioni del Seveso, e dopo pochi minuti di pioggia straripa. Complimenti all’amministrazione e al sindaco Sala».