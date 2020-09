Rho, distrugge l'auto e simula il furto: 30ennne di Cormano nei guai

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era, una Alfa Romeo Giulietta, in undi via Ghisolfa, a. Dopo essere uscito dalla vettura e tornato in strada, ha tentato di, sporgendo denuncia ai carabinieri. La polizia locale, però, ha smascherato unche ora è statoper falsa denuncia, simulazione di reato e tentata truffa ai danni dell'assicurazione.Come riporta anche Il Giorno, il, residente a, era finito nel canale, probabilmente per eccesso di velocità. Dopo aver notato che l'auto era completamente distrutta e che la riparazione sarebbe costata migliaia di euro, il giovane ha provato a denunciare il furto della vettura ai carabinieri della sua città la mattina seguente. Sempre nel corso della mattinata di martedì, la polizia locale diaveva notato la vettura all'interno del canale, recuperandola e risalendo al proprietario tramite l'identificazione della targa.A quel punto, al 30enne era stato chiesto di presentarsi al comando della polizia locale di, per sbrigare tutte le pratiche per la riconsegna del mezzo. Gli agenti, però, hanno notato diversi graffi sulle gambe dell'uomo, tutti compatibili con i rovi presenti nel canale in cui era stata ritrovata la Giulietta. Una volta messo alle strette dagli agenti, il 30enne cormanese ha ammesso tutto ed è stato denunciato.