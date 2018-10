Diciottenne muore in moto investito da un'auto

Sterza per evitare un'auto contromano, corriere espresso vola giù dal ponte: morto l'autista

Un diciottenne in sella alla sua moto di piccola cilindrata è morto in un incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo la statale 38 dello Stelvio, in Valtellina.Secondo gli accertamenti della Polstrada di Sondrio, sul posto con carabinieri e Vigili del fuoco, la motocicletta sarebbe stata investita da un'auto, una Volkswagen Passat, in fase di sorpasso. L'incidente mortale si è verificato alle 23 e 45 nel comune di Castione (Sondrio).