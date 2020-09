Milano, a Ferragosto si facevano portare a casa in taxi e li rapinavano, manette al terzo aggressore

Erano in tre, giovanissimi, si facevano accompagnare a casa in taxi, e poi rapinavano gli autisti. Due gli assalti, il 10 e il 12 agosto, per cui due giovani erano già stati fermati a Ferragosto. Il terzo complice, un 22enne milanese, F.D.M., è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato, Squadra mobile e squadra investigativa di Quarto Oggiaro, nell'ambito dell'indagine, coordinata dalla Procura. Già all'indomani dei fatti era stato individuato come autore della rapina commessa il 10 agosto in concorso con M.B.T. (italiano di 22 anni) e N.M.A.S. (egiziano nato a Milano di 27 anni), fermati il 15 agosto, poichè gravemente indiziati di essere gli autori di entrambe le rapine. Restava ancora ricercata l'ultima persona identificata quale autore della rapina commessa il 12 agosto. F.D.M. è stato arrestato al mercato comunale di piazza Wagner, dove lavorava in una bottega di generi alimentari. Gli altri due complici, tutti residenti a Quarto Oggiaro e già gravati da precedenti specifici, erano stati bloccati alla Stazione di Rogoredo mentre erano in procinto di darsi alla fuga a bordo di un treno diretto in Salento.















Arrestato il terzo complice delle due rapine del 10 e del 12 agosto scorsi, entrambe commesse a Milano ai danni di tassisti e per le quali era stato eseguito un fermo di Polizia nella notte di ferragosto. Nei giorni scorsi la polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Milano, nei confronti di F.D.M., nato a Milano nel 1998. Il giovane, sulla scorta delle serrate indagini svolte dal personale della sezione antirapine della Squadra Mobile unitamente alla Squadra Investigativa del Commissariato di Quarto Oggiaro, all'indomani dei fatti, è stato individuato quale autore della rapina commessa il 10 agosto in concorso con M.B.T. (italiano di 22 anni) e N.M.A.S. (egiziano nato a Milano di 27 anni), fermati il 15 agosto u.s. poiché gravemente indiziati di essere gli autori di entrambe le rapine del 10 e 12 agosto. È tuttora attivamente ricercato l'ultima persona identificata quale autore della rapina commessa il 12 agosto. F.D.M. è stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere presso il Mercato Comunale di piazza Wagner, dove l'arrestato lavorava in una bottega di generi alimentari. Gli altri due complici arrestati, tutti residenti nel quartiere Quarto Oggiaro e già gravati da precedenti specifici, erano stati bloccati da personale della Squadra Mobile di Milano e del Commissariato «Quarto Oggiaro» alla Stazione di Rogoredo mentre erano in procinto di darsi alla fuga a bordo di un treno diretto in Salento. Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Settembre 2020, 15:24