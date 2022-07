Pride Milano, Sala annuncia: «Riattivato riconoscimento figli nati in Italia da coppie omogenitoriali»

"Non sono e non voglio essere solo uno da chiacchiere. Voglio far delle cose per la mia comunità. Voglio che Milano sia, continui ad essere la capitale dei diritti. Per cui oggi voglio fare un piccolo ma grande annuncio. Abbiamo, da ieri, riattivato il riconoscimento dei figli nati in Italia da coppie omogenitoriali. E con grande gioia ho firmato io personalmente ieri nel mio ufficio”. Le parole del sindaco Beppe Sala, salito sul palco del Pride dopo che la parata, partita da Via Vittori Pisani, è giunta in Arco della Pace.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 11:18

