Milano, Oscar di Montigny: «Non mi candido». Il manager si sfila dalla corsa a sindaco

Oscar di Montigny non si candida e si sfila dalla corsa a sindaco di Milano. il manager di Mediolanum, durante un'intervista rilasciata a Sky Tg24, è stato perentorio: «Non mi candido».Montigny nelle scorse settimane era dato in lizza come possibile candidato del centrodestra alle elezioni amministrative a Milano. «C'è la mia disponibilità per un progetto per la città con chiunque abbia a cuore produrre un valore condiviso, io ci sono» ha sottolineato.

«Entro la settimana ci sarà non solo il sindaco, ma la squadra per Milano. Ringrazio Oscar: le sue idee e la sua esperienza saranno utili per costruire insieme la Milano del futuro». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo le parole di Oscar di Montigny.

Comunali a Milano, il nodo da sciogliere

Centrodestra ancora alla ricerca della quadra per i candidati sindaci di Milano e Bologna. Previsto in un primo momento per domani pomeriggio alle 15, il nuovo vertice di centrodestra con all'ordine del giorno proprio questi due nodi da sciogliere dovrebbe slittare. Allo stato non ci sarebbe nessuna convocazione ufficiale. I leader di Lega Fdi e Fi dovrebbero vedersi venerdì o, al massimo, la prossima settimana. Girano due versioni sul rinvio. La prima, legata a un banale problema di incastro delle agende dei leader.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 21:10

