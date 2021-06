Olimpiadi Milano-Cortina, Totti e Bebe Vio sono i nuovi Testimonial. Il Capitano: «Mi sarebbe piaciuto giocare»

Francesco totti e Bebe Vio saranno i nuovi ambasciatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali in Italia. Sono stati annunciati in nuovi Ambassador per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

L'ex capitano e la campionessa di scherma paralimpica sono i volti scelti per rappresentare i Giochi Olimpici Inverali che si svolgeranno a Milano e Cortina nel 2026. I due nuovi Ambassador sono stati annunciati oggi al Salone d'Onore del Coni, in occasione del secondo anno dall'assegnazione dei Giochi invernali all'Italia, avvenuta il 24 giugno 2019 a Losanna.

Francesco Totti e Bebe Vio si aggiungono ad un gruppo di celebrità che presteranno la loro immagine per pubblicizzare nel mondo il 'made in Italy'. Federica Pellegrini, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, da oggi, hanno due nuovi compagni.

L'ex numero 10 giallorosso ha dichiarato, riguardo ai Giochi Olimpici: «Mi sarebbe piaciuto giocare un'Olimpiade, ma c’erano calciatori più forti». Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ha concluso: «Come fuori quota sarebbe stato perfetto».

«L'Italia agli Europei? Finora le cose stanno andando nel verso giusto. - Prosegue Francesco Totti - Non diciamo niente per scaramanzia, ma siamo uniti come squadra, e la squadra sta unendo anche il Paese. Speriamo di arrivare più avanti possibile perché è tanto tempo che manca un Europeo all'Italia, penso che questo possa essere l'anno giusto».

