Non ha mai preso la patente, ma l'anziana viene trovata alla guida. Maxi multa da 5.000 euro per la 77enne

All'età di 77 anni non ha mai preso la patente in vita sua, ma era alla guida di una macchina. Il conducente indisciplinato è un'anziana signora che è stata fermata per un controllo dalla polizia locale di Milano in corso Garibaldi. Per lei è scattata una maxi multa: voleva provare l'ebbrezza di guidare.

L'anziana era alla guida della macchina, in compagnia della figlia, proprietaria dell'auto. La 77enne non ha mai sostenuto l'esame di guida né, dunque, conseguito la patente. Nonostante tutto si era messa alla guida dopo aver sottratto le chiavi alla figlia di 49 anni che non ha saputo negare alla madre il giro al volante. La donna voleva provare l'ebbrezza di guidare un'auto e la figlia ha deciso di accompagnarla nella girata per le vie di Milano.

Per l'anziana signora oltra all'ebbrezza di un giro in macchina, però, è scattata la maxi multa. Una sanzione salatissima da 5.000 euro e una soft, per così dire, alla figlia da 379 euro per «incauto affidamento del veicolo a persona sporvvista di patente».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 21:51

