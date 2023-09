No Surf Setz Pro ritorna a Wakeparadise Milano: super show all'Idroscalo

Dopo il successo della prima edizione, No Surf Setz Pro fa il suo ritorno a Wakeparadise Milano. Venerdì 15 e sabato 16 settembre preparatevi ad immergervi nell’emozionante mondo delle onde artificiali e a vivere due giorni all’insegna degli sport da tavola! Durante le due giornate, 14 tra i migliori surfisti italiani si confronteranno in un’entusiasmante competizione, esibendo spettacolari trick e dimostrando le loro abilità in un contesto unico e suggestivo. Grazie anche al supporto di Setz, main sponsor dell’evento, Wakeparadise Milano metterà in palio un premio in denaro pari a 2000€. Al No Surf Setz Pro parteciperanno in veste di partner anche Reef, Kebhouze e Tuttologic Surf. La manifestazione si svilupperà su due giornate ricche di emozioni. Venerdì 15 settembre, i surfisti accorsi da tutta Italia si confronteranno nelle qualifiche, che si svolgeranno dalle 17.00 alle 18.30, durante le quali cercheranno di guadagnarsi un posto per l’evento principale.

Le iscrizioni sono aperte al pubblico, con l’obiettivo di dare vita ad una sfida tra local e amatori che si destreggiano regolarmente nella surfpool del centro e alcuni grandi nomi della scena surf italiana. Le qualifiche si svolgeranno in quattro batterie da sette persone, ogni concorrente avrà a disposizione 3 run da 30 secondi e riceverà un punteggio da 0 a 10. Il culmine dell’evento avverrà sabato 16 settembre, quando i migliori surfisti si sfideranno nella gara vera e propria a partire dalle ore 18.00, dando il meglio di sé per conquistare il titolo di campione del No Surf Setz Pro.

L’evento vedrà la partecipazione di professionisti del settore, tra cui il campione in carica Roberto D’Amico e il talentuoso Ian Catanzariti, secondo classificato all’edizione dell’anno scorso e semifinalista della Rapid Surf League 2023. Presenti anche Edoardo Papa, punta di diamante della nazionale italiana e quinto posto all’Europeo, e i veterani della surfpool Lorenzo Castagna e Filippo Orso. L’adrenalina e il divertimento saranno i veri protagonisti della giornata, raggiungendo il massimo livello, con trick spettacolari che terranno il pubblico incollato alle gradinate.

Ma il No Surf Setz Pro non è solo una gara, è un vero e proprio festival dei board sports.

La serata proseguirà con la proiezione di “Io, Tevere”, documentario di Roby D’Amico e Marco Spinelli volto a promuovere una cultura ambientalista e invitare gli spettatori a riscoprire la bellezza del fiume, e il closing party con Dj Setz. No Surf Setz Pro è un’occasione unica per celebrare la passione per il surf e la location autentica e accogliente di Wakeparadise Milano. Gli appassionati di watersport avranno la possibilità di vivere un’esperienza straordinaria, circondati dalla bellezza del paesaggio dell’Idroscalo e dalla potenza delle onde artificiali, create dall’impianto del centro… un vero paradiso per gli amanti del surf! Segnatevi le date sul calendario, e venite a fare il tifo per i vostri surfisti preferiti presso Wakeparadise Milano. Per ulteriori informazioni sull’evento e per gli aggiornamenti, visitate il sito ufficiale di Wakeparadise.it

