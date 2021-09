No Green Pass, in 2mila alla manifestazione non autorizzata: tensione a Milano con le forze dell'ordine VIDEO

Tensione a Milano alla manifestazione organizzata dai no green pass. In piazza Fontana circa 2mila persone si sono radunate per una manifestazione non autorizzata. I manifestanti hanno poi cercato di accedere a piazza Duomo, dove era in corso un comizio della presidente di Fdi, Giorgia Meloni, e hanno tentato di forzare in via Cardinal Martini il cordone di polizia e carabinieri. Ne sono nati tafferugli, ma i no green pass sono stati respinti e non sono riusciti a entrare in piazza. I manifestanti, intanto diventati circa 4mila, sono passati dalle vie dietro il Duomo e sono passati sulla piazza dopo che il comizio era terminato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Settembre 2021, 19:26

