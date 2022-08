Melzo, in monopattino sulla rampa: investito e ucciso da un tir a 32 anni

Un 32enne di origine asiatica è stato investito e ucciso oggi da un Tir mentre percorreva una rampa in monopattino. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 sulla strada provinciale Cassanese, all'altezza del Comune di Melzo, nel Milanese. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che però hanno solo potuto constatarne il decesso.

INVESTITO E UCCISO IN MONOPATTINO

Sulla dinamica indaga la Polizia locale di Melzo. La rampa della strada provinciale su cui viaggiava il 32enne pare non possa essere attraversata dai monopattini. L'autista del Tir si è fermato e ha cercato di prestare soccorso, ma per la vittima dell'incidente non c'era più nulla da fare. Il camionista rischia l'accusa di omicidio stradale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 19:50

