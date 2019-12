Milano, crepe e oscillazioni: evacuato palazzo a piazza Vetra: «Colpa del passaggio della talpa dell'M4»

Un palazzo in piazza Vetra 21 a Milano sarebbe stato evacuato per la presenza di crepe e per le numerosi oscillazioni avvertita dai condomini. Il motivo sarebbe riconducibile al passaggio della talpa scavatrice per i lavori dell'M4. Lo rivela il Corriere della Sera che ha pubblicato il testo di una telefonata ricevuta da un lettore: «Aiuto, qui trema tutto. C’è un intero palazzo evacuato in piazza Vetra 21», si legge. «Bambini e anziani sono sotto la pioggia», prosegue il racconto del lettore al Corriere. Secondo una prima analisi non ci sarebbero pericol per gli abitanti. Martedì 17 Dicembre 2019, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA