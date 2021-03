Milano, ubriaco guida contromano in Tangeziale. La Polstrada evita una strage

Tragedia sfiorata sulla tangenziale Ovest di Milano dove un 39enne sudamericano ha guidato in contromano con un tasso alcolemico ben oltre quattro volte il limite massimo. Solo il pronto intervento della polizia ha evitato un grave incidente.

Lo ha riferito la questura del capoluogo lombardo, spiegando che i poliziotti fermi nell’area di servizio “Muggiano Est” hanno notato l’auto che, a forte velocità stava percorrendo la terza corsia di marcia in controsenso. Mentre un’altra pattuglia, “in modalità safety car”, rallentava il traffico lungo la carreggiata, il 39enne ha raggiunto lo svincolo di Lorenteggio tentando di far perdere le proprie tracce ma è stato bloccato dall’equipaggio che per primo lo aveva intercettato.

L’uomo, residente in provincia di Milano, era in evidente stato confusionale a causa dell’abuso di alcol, e oltre a venire sanzionato per guida in stato di ebbrezza, circolazione in contromano, si è visto revocare immediatamente la patente e sequestrare l’auto.

