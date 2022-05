Milano, al Teatro Repower il musical Rewind, serata di beneficenza per Anlaids

Un musical che svolge una “missione” nel modo migliore in cui può farlo: attraverso l’arte e la spettacolarità. E due ospiti d’eccezione come l’attore Filippo Timi e la cantante Malika Ayane. L’universo del musical e dell’entertainment (80 persone, 6 attori, 7 coreografi) si raccoglie domani al Teatro Repower per portare in scena il musical Rewind, show di beneficienza a favore di Anlaids, l’associazione che svolge ricerca per combattere l’Aids. La serata è promossa dal progetto Italy Bears, creato da Giorgio Camandona, uno dei più talentuosi perfomer del musical italiano, a raccogliere l’eredità del pioniere, scomparso due anni fa, Manuel Frattini. tutto parte da Broadway Bares, lo storico progetto ideato nel 1992 dal regista americano Jerry Mitchell per sensibilizzare sul dramma del virus dell’Hiv, un evento che negli anni ha raccolto 285 milioni di dollari, Camandona ha dato forma a una versione italiana che, oggi, segna la sua terza edizione: «La prima fu nel 2019, quella segnata dalla tragica scomparsa di Manuel Frattini, al quale quest’anno dedichiamo un momento speciale – spiega Camandona – La successiva fu on line, nel 2020, cui parteciparono anche Elisa, J Ax e Drusilla. La cosa preziosa è la straordinaria risposta di tanti artisti e la sua crescita continua. Partimmo dal piccolo Teatro Principe e oggi siamo al Teatro Repower». Nella serata, Filippo Timi interpreterà un monologo Alejandro Jodorowsky, Malika Ayane canterà La prima cosa bell. La storia è quella di una madre che, durante la pandemia, spiega alla giovane figlia quale sia il senso della parola virus, rievocando quello dell’Aids che segnò negli anni Ottanta la sua vita da teenager. Un pretesto narrativo per una cavalcata musicale danzata nei decenni da allora ad oggi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Maggio 2022, 06:05

