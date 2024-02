Smog da record a Milano, una densa foschia avvolge la città: le immagini viste dal Duomo VIDEO

Una densa coltre di foschia scura avvolge la città di Milano da settimane, il dato registrato da Arpa a Milano va da un minimo di 73 a un massimo di 122 microgrammi per metro cubo. Per questo da martedì sono scattate le misure antismog come il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti durante il giorno.

«Ciò - evidenzia l'agenzia regionale - dimostra l’importanza delle condizioni meteorologiche della pianura padana, condizioni che hanno determinato un ristagno delle emissioni nei bassi strati atmosferici nei giorni scorsi».

«Non sono previsti cambiamenti significativi per oggi, 20 febbraio, e domani - spiegato l'agenzia -. Se le previsioni meteorologiche saranno confermate, un miglioramento sarà possibile a partire dalla giornata di giovedì, con un cambiamento più importante venerdì».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 21:19

