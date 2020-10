Milano, schianto tra due auto: coinvolta automedica per prelievi organi. Quattro feriti

A Milano un’automedica dell’Areu, diretta da Pavia all’ospedale San Carlo per prelevare un organo che doveva essere trapiantato è rimasta coinvolta la notte scorsa nello scontro con un’altra vettura in via Beltrami. Risultato due vetture distrutte e quattro uomini feriti di 29, 30, 56 e 63 anni.

A rimanere ferito in modo più grave un medico che è stato trasportato all’ospedale Niguarda, così come un altro componente dell’equipe, però colpito solo lievemente. Il medico, 63 anni, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda per un trauma all’addome e una frattura della gamba. Lesioni lievi per il conducente dell’altra vettura e un’altra persona che si trovava a bordo dell’auto medica, ricoverati in codice verde. Sul posto sono intervenuti i vigili.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 16:12

