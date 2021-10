Medici No Vax, in Lombardia sono 400 i camici bianchi sospesi

È partita a spron battuto la terza dose di rinforzo anti-Covid per medici, infermieri, operatori. Ma non per tutti. Finora sono 402 i camici bianchi no-vax sospesi dal lavoro perché non hanno voluto ricevere nemmeno la prima puntura, nonostante siano obbligati per legge a immunizzarsi. Qual è il quadro della situazione?

NO VAX «L’adesione alla campagna vaccinale negli ospedali lombardi supera il 90%», tuttavia resistono piccole sacche di professionisti contrari. La direzione generale del Welfare e le Ats proseguono con le verifiche: sono stati spediti 1.067 atti di accertamento al personale delle strutture pubbliche, che conta circa 85mila lavoratori. Tra questi, 402 sono stati sospesi (con il congelamento dello stipendio) perché non si sono adeguati all’obbligo vaccinale. Altri 449 sono stati riammessi in corsia perché, dopo le due lettere di richiamo, si sono convinti. Circa il 10% è stato esonerato dalla somministrazione per validi motivi medici, mentre a 19 è stata cambiata mansione, così da evitare contatti con i pazienti. Prosegue dunque la linea «rigorosa» della Regione.

ANTINFLUENZALE Intanto, l’assessorato al Welfare ha bloccato la somministrazione della terza dose nelle farmacie aderenti, «a seguito del nuovo schema posologico dei vaccini Pfizer e Moderna». E per quanto riguarda l’antinfluenzale, novità di quest’anno, «tutte le categoria che ne hanno diritto gratuitamente, dagli over 65 alle donne incinta, potranno prenotarsi dal 28 ottobre, su una piattaforma informatica ad hoc, nell’hub più vicino». E dalla metà di ottobre saranno attivi anche i medici di base. Agli over 80 a ai fragili le due iniezioni (terza dose e antinfluenzale), una per ogni braccio, saranno sempre proposte nei centri vaccinali.

CONTAGI La «buona profilassi di massa» - con 37mila terze dosi, quasi 23mila iniettate a ultra ottantenni - ha aiutato ad abbassare il tasso di positività allo 0,4%: ieri, su 61.739 tamponi, i nuovi positivi sono stati 306; di questi, 29 a Milano. Tre i decessi.

