Il raid dei giovani pregiudicati in Bmw: in poche ore picchiano e rapinano 5 donne

La giornata da Arancia meccanica è iniziata nel primo pomeriggio a Cerro al Lambro ed è continuata a bordo di una Bmw Serie 1 con cui hanno girato l’hinterland in cerca di vittime. In questa storia non c’è il gruppo di drughi di Kubrick ma due giovani pregiudicati che in poche ore hanno messo a segno cinque rapine nei confronti di altrettante donne, tre delle quali ferite durante la colluttazione. In manette il 26enne Andrea Marchesi, originario di Sant’Arcangelo Lodigiano, e il 24enne Mauro Gianluca, di Vizzolo Predabissi.



I carabinieri della stazione di Melegnano li hanno bloccati mercoledì pomeriggio poco dopo la quinta aggressione. I due hanno girato senza meta per diverse ore, rapinando e scippando donne incontrate a caso lungo il percorso. Tra loro anche una prostituta di 36 anni, che nel corpo a corpo si è rotta un piede in due punti. Hanno preso la sua borsetta con i contanti e l’hanno lasciata lì in strada a piangere dal dolore. I medici le hanno riscontrato una frattura giudicata guaribile in almeno 30 giorni. È andata leggermente meglio ad altre due 40enni, che hanno riportato escoriazioni con una prognosi da 7 e 10 giorni.



Le prime segnalazioni al centralino del 112 sono arrivate al mattino, le vittime parlavano dello scippo da parte di un ragazzo che poi era scappato su una Bmw. Questo dettaglio ha permesso di restringere il campo di ricerca ma l’aiuto fondamentale è arrivato dal “targa system” in dotazione dei Comuni di quell’area, un software che registra le vetture in ingresso e uscita. Una volta agganciata l’auto giusta è stato possibile seguire il suo tragitto fino a Melegnano, dove nel pomeriggio i due pregiudicati sono stati fermati con la refurtiva ancora sparsa sul sedile posteriore. Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare se la coppia abbia colpito altre volte. Nella zona, infatti, risultano molti episodi dello stesso tipo e non è escluso che gli investigatori scoprano di aver preso proprio i rapinatori seriali.

Venerdì 12 Ottobre 2018