Rapinano la gioielleria e feriscono tre anziani: ladri in fuga

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 15:24

conclusasi con trela mattina di mercoledì 5 febbraio a Milano. Nelladi via Nicola Fabrizi, tre uomini sono entrati intorno alle 10 del mattino armati di coltello e hanno ferito tre persone anziane, prima di fuggire con oro, gioielli e denaro in contanti.Sulla scena delson arrivati subito sia gli agenti della questura che il 118. Gli agenti hanno poi ricostruito la dinamica della rapina. I malviventi son entrati nel compro oro, che fa anche da gioielleria all'ingrosso, e sarebbe scoppiata una, che si è conclusa con il ferimento di un 67enne, colpito in viso con un violento pugno. Subito dopo una 70enne è stata ferita leggermente alla testa con il coltello, mentre un altro 72enne alla mano. Fortunatamente nessuno deiè in gravi condizioni, ha fatto sapere l'Azienda regionale emergenza urgenza.I criminali son poia piedi, dopo aver rubato il possibile. Parte del bottino è caduta a terra durante la fuga. Due di loro, secondo quanto rivelato da MilanoToday, sarebbero fuggiti in direzione parco dei Seicento, nei pressi di via Antonio Aldini. Uno dei rapinatori avrebbe abbandonato una felpa grigia su una siepe mentre l'altro si sarebbe scontrato con un passante. I commercianti della zona hanno rilasciato agli investigatori le loro, ma non tutte combaciano: per alcuni i rapinatori sarebbero italiani, per altri invece nordafricani. Nel mentre la polizia ha isolato l'area ed è partita alla ricerca di elementi utili per scoprire l'identità dei ladri.