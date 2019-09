Milano, gambizzato a Quarto Oggiaro: arrestato anche "il palo"

È stato arrestato dai carabinieri, su ordinanza del gip di Milano Guido Salvini, anche il terzo componente di un «commando» che, il 24 aprile del 2018, ha gambizzato con due colpi d'arma da fuoco il pregiudicato Michelangelo Lo Bue, 28 anni, mentre stava parcheggiando la sua auto in via Arsia a Quarto Oggiaro a Milano, per contrasti nella gestione del traffico di droga nel quartiere popolare e difficile alla periferia del capoluogo lombardo. L'inchiesta aveva già portato agli arresti di Giuseppe Poerio e Mohamed Lakhel, lo scorso dicembre, e ora è stato arrestato per lesioni gravi anche Stefano Milotta, 29 anni, detto 'Nasonè, accusato di aver fatto il «palo-staffetta» nell'aggressione. Giovedì 26 Settembre 2019, 13:37

