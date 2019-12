Un uomo è stato investito la scorsa notte a Corsico, alle porte di Milano, in via Galvani. Sul posto è intervenuto il personale del 118, riferisce l'Areu, l'agenzia regionale emergenza urgenza. L'uomo dopo l'impatto è finito in arresto cardiocircolatorio ed è stato rianimato sul posto. Ora è ricoverato all'ospedale Humanitas in gravi condizioni. Lunedì 16 Dicembre 2019, 13:07

