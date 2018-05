Quadriciclo contro Porsche, muore celebre cantante sudamericana

Paulina Calahorrano, 42 anni, cantante ecuadoriana di musica latino americana, è morta nella notte intorno all'una in un incidente stradale in viale Legioni Armate.

Secondo la ricostruzione il quadriciclo su cui viaggiava, guidato da un ragazzo italiano di 26 anni, si è scontrato con una Porsche. Per la cantante, portata immediatamente all'ospedale San Carlo, non c'è stato nulla da fare. L'autista della macchina, 28 anni, e quello del quadriciclo sono invece stati portato in condizioni meno gravi al Policlinico e all'ospedale San Paolo. Paulina «era un vero e proprio orgoglio nazionale» dell'Ecuador, hanno sottolineato in un comunicato dal Milano Latin Festival dove la cantante si è esibita più volte. « Paulina - hanno aggiunto - non era solo una grande cantante latina, era una cara amica per molti di noi».

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..