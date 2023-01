Milano, dalle carrozzine al portafoglio: i milanesi smemorati dimenticano 31mila oggetti in un anno

Tra i documenti svettano le carte d’identità su tutte. Tra gli oggetti, i portafogli. Ma tra gli oggetti che i milanesi “smemorati” perdono per strada, nei locali o sui mezzi non mancano le sorprese. Come i soldi: oltre mille euro al mese vengono lasciati qua e là. E ancora, e qui si entra nelle “stranezze”, vengono abbandonati passeggini, carrozzine, dentiere, stampelle, fedi nuziali. È la “lista” di un anno di oggetti dimenticati, conservati e catalogati dal Comune nei suoi uffici di via Friuli. Milano si scopre distratta, insomma. Nel 2022 sono 31.018, il 20% in più rispetto allo scorso anno anche se ben meno del pre-pandemia. Circa il quaranta percento dei ritrovamenti sono documenti, 13.700 fra carte d’identità, carte di credito, assegni, ma anche libretti di circolazione, libretti di risparmio e patenti. L’oggetto più perso (o forse rubato e poi abbandonato) è il portafoglio: lo scorso anno ne sono stati ritrovati 5.214, sono invece 1552 le borse e gli zaini arrivati negli uffici di via Friuli. 1416 le chiavi e 1326 i telefoni cellulari. Non mancano però computer e tablet (198), auricolari bluetooth (122), macchine fotografiche e videocamere (20) e nemmeno gioielli (veri o di bigiotteria): 33 le collane e catenine, 16 paia di orecchini, 5 fra spille e ciondoli, 47 bracciali e persino 24 fedi nuziali. Guanti, sciarpe, cappelli, ma anche indumenti intimi e scarpe; passeggini, stampelle e persino dentiere oltre a soldi contanti: circa mille euro al mese. Di tutto questo, circa il 20% viene restituito al proprietario. In caso di documenti d’identità sono gli stessi dipendenti comunali provvedono a contattare i proprietari mentre chi vuole denunciare di aver perso qualcosa lo può fare dall’area apposita del sito del Comune.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 06:05

