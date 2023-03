Nasconde in casa il corpo della mamma per prendere la pensione. La scoperta choc dopo la morte della figlia

di Redazione Web

La paura di non sapere come andare avanti, il terrore di perdere la casa, la solitudine e il disagio. Queste le motivazioni che potrebbero aver spinto una donna di 64 anni a custodire in una cassapanca il cadavere della madre novantenne, morta almeno sei, sette mesi fa, per poter continuare a percepire la sua pensione. La scoperta è stata fatta dai carabinieri, dopo il decesso della figlia, mentre cercavano i documenti di una fantomatica Rsa dove l'anziana donna avrebbe dovuto essere stata ricoverata, secondo le dichiarazioni dei vicini di casa.

La mamma morta da sei mesi

Una storia di drammatica solitudine quella emersa oggi, durante l'accesso dei carabinieri a casa di Sabina Ghirello, trovata cadavere in avanzato stato di decomposizione sul suo letto, tre giorni fa. A dare l'allarme, quella mattina, sono stati gli altri residenti del quartiere dove la donna viveva con la madre, Pasqualina Munerato, 90 anni, per tutti malata e residente da tempo in una struttura per anziani, in provincia di Verona. Sono stati loro a parlare ai carabinieri della necessità di rintracciare il centro dove avrebbe dovuto trovarsi l'anziana donna.







Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Sezione Rilievi del Comando Provinciale di Milano, i quali hanno avviato gli accertamenti tecnico scientifici disposti dalla Procura di Monza. Le due salme sono state entrambe trasportate all'istituto di medicina legale di Milano per gli esami forensi necessari a decretare le cause di entrambi i decessi e confermare l'identità della novantenne. Da un controllo effettuato sui conti correnti e all'Anagrafe, è emerso come il decesso della 90enne non sia mai stato comunicato e come Sabrina Ghirello stesse regolarmente ricevendo sul conto cointestato con la madre la sua pensione, sua unica fonte di sostentamento.

