Milano, weekend di musica per tutti i gusti, dalla classica al pop

CLASSICA. Il primo compleanno del parco Bam, biblioteca degli alberi di Porta Nuova, si festeggia sabato con il concerto dei Pomeriggi Musicali, diretti da Nathalie Stutzmann, che eseguono la Nona di Beethoven (ore 20, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su bam.it).

Domenica Riccardo Chailly dirige la Filarmonica della Scala in piazza Duomo con musiche di Donizetti, Bellini, Verdi e con il violinista Maxim Vengerov (ore 20.30 ingresso gratis prenotando su openfilarmonica.it).

Sempre domenica al Teatro Dal Verme per la rassegna Mito, protagonista Enrico Dindo e il suo violoncello (ore 21, 10 euro).

JAZZ. Stasera al Blue Note Brick on Cellos, spensierata formazione con anche Giovanni Sollima al violoncello e poi i l sassofonista Pietro Toniolo, il batterista Giovanni Giorgi, ideatore del progetto, e il pianista Pancho Ragonese. Mix di generi e atmosfere (ore 21, 35 euro)

POP. Oggi ci sono il glam rock di Lucio Corsi a chiudere Estate Sforzesca al Castello con l'ultimo disco Cosa Faremo da Grandi? (ore 21, 15 euro), mentre sempre stasera l'energia di Margherita Vicario chiude la rassegna Cuori impavidi all'Idroscalo (ore 21, 15 euro).

Musica e steet art al Ride da oggi a sabato dove è di scena il Propaganda Summit edition, una tre giorni ad ingresso gratuito dedicata alla musica, al live painting e alla street culture (via Valenza 2

Legno, il duo a volto coperto della scena it pop, si esibisce sabato al Parco Tittoni di Desio (ore 20.30, 10 euro). Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 16:36

